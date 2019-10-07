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Сборная России тренируется в полном составе

Сборная России тренируется в полном составе
Футбол / Сборная России 0

Сборная России продолжает подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Шотландией и Кипром, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

В настоящее время национальная команда проводит тренировку на своей базе в Новогорске. Сборная занимается в полном составе. Тренировка носит восстановительный характер.

Матч сборной России с Шотландией состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 21:45 мск. Встреча с Кипром пройдёт 13 октября в Никосии на арене «GSP» и начнётся в 19:00 мск. Подготовку к матчам команда начала накануне, 6 октября.

С положением команд в отборочных группах чемпионата Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.

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