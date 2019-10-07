Новая игра для читателей «Чемпионата» выйдет за рамки футбола
В Москве пройдёт традиционный спортивный квиз для любителей помериться знаниями в футболе, хоккее и других видах спорта. «Чемпионат» и Quiz Time приглашают всех завтра, 8 октября, в BlackSmith Irish Pub на Белорусской.
Начало — в 20:00. В команде от 2 до 7 человек. Задания подготовлены опытным автором, читателем «Чемпионата» со стажем. Запись команды займёт не больше минуты.
Перед началом игры командам раздадут специальные пульты. С их помощью принимаются ответы на вопросы.
В игре важен не только правильный ответ, но и скорость его подачи. Во время квиза участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения. Знания в спорте приветствуются, но порой достаточно только логики и чувства юмора.
Quiz «Чемпионата»
Фото: «Чемпионат»
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