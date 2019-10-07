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Салах избежал серьёзной травмы, но его участие в матче с «МЮ» под вопросом

Салах избежал серьёзной травмы, но его участие в матче с «МЮ» под вопросом
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах избежал серьёзной травмы лодыжки по итогам матча с «Лестер Сити» в 8-м туре английской Премьер-лиги (2:1).

В концовке встречи египтянин был вынужден покинуть поле после того, как на нём жёстко нарушил правила полузащитник «лис» Хамза Чодури.

Как сообщает журналист Джеймс Пирс в своём «твиттере», обследование не выявило у Салаха серьёзного повреждения, однако его участие в матче с «Манчестер Юнайтед» в 9-м туре чемпионата остаётся под вопросом. Во время перерыва на международные матчи медицинский штаб красных будет заниматься восстановлением форварда.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится 20 октября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Лестер» обратился в полицию в связи с расистскими оскорблениями в адрес Чодури
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