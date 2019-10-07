«Краснодар» поблагодарил болельщиков «Спартака» за достойное поведение

«Краснодар» в своём официальном «твиттере» поблагодарил фанатов «Спартака» после домашнего матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся накануне, 6 октября, и завершился со счётом 2:1.



«Мы благодарим активных болельщиков московского «Спартака» за достойное поведение на трибунах нашего стадиона! Спасибо, что воздержались от использования нецензурных выражений и применения пиротехники», — говорится в сообщении «быков».

«Краснодар», набрав 26 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Локомотиву» и «Ростову» и опережая «Зенит» по дополнительным показателям. «Спартак» с 14 очками в активе располагается на 12-й строчке.



С полной таблицей РПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».