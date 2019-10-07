Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар» поблагодарил болельщиков «Спартака» за достойное поведение

«Краснодар» поблагодарил болельщиков «Спартака» за достойное поведение
Футбол / РПЛ 0

«Краснодар» в своём официальном «твиттере» поблагодарил фанатов «Спартака» после домашнего матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся накануне, 6 октября, и завершился со счётом 2:1.

«Мы благодарим активных болельщиков московского «Спартака» за достойное поведение на трибунах нашего стадиона! Спасибо, что воздержались от использования нецензурных выражений и применения пиротехники», — говорится в сообщении «быков».

«Краснодар», набрав 26 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Локомотиву» и «Ростову» и опережая «Зенит» по дополнительным показателям. «Спартак» с 14 очками в активе располагается на 12-й строчке.

С полной таблицей РПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».

«Спартаку» не должно быть стыдно. Горячая игра в Краснодаре с двумя удалениями
Уход Кононова не вылечил команду. Поражение в Краснодаре стало пятым подряд.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019