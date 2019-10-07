Пике обвинили в нарочном получении жёлтой карточки в матче с «Севильей»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике мог специально получить жёлтую карточку в концовке матча 8-го тура Примеры с «Севильей» (4:0). Эта жёлтая карточка стала для него седьмой в сезоне, и теперь Пике пропустит матч с «Эйбаром», который состоится в следующем туре.
32-летний Пике откинул мяч после свистка в концовке встречи при счёте 4:0. За это действие он получил предупреждение.
Marca утверждает, что Пике нарочно получил жёлтую карточку. Отбыв дисквалификацию в матче с «Эйбаром», он сможет принять участие во встрече с мадридским «Реалом», который состоится 26 октября.
В минувшем сезоне капитан «Реала» Серхио Рамос был дисквалифицирован на два матча за то, что получил жёлтую карточку в первой встрече 1/8 финала плей-офф с «Аяксом» (2:1). В УЕФА посчитали, что Рамос нарочно получил жёлтую карточку, чтобы отбыть дисквалификацию перед следующим раундом плей-офф, в который «Реал» в итоге не попал.
- 7 октября 2019
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