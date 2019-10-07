Скопинцев: «Спартак» справится, это народная команда

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев высказался о победе в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).



«Как оценю результат? Победили, такой сильный соперник. Думаю, у них сейчас нелёгкое время, но они справятся. Потому что это хорошая, народная команда.



Что касается момента с удалением Джикии, честно, даже ничего не помню. Был болевой шок. Я плечом воткнулся. Все подошли, начали меня трясти. Ничего не понял. Я даже не увидел, что его удалили.



Почему подсели при счёте 2:0? Мы же не можем доминировать все 90 минут. Эта команда тоже в лидерах идёт. Игра обоюдоострая была. Хорошо, что победили, приблизились», — приводит слова Скопинцева Sport24.



«Краснодар», набрав 26 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Локомотиву» и «Ростову» и опережая «Зенит» по дополнительным показателям. «Спартак» с 14 очками в активе располагается на 12-й строчке.

«Спартаку» не должно быть стыдно. Горячая игра в Краснодаре с двумя удалениями Уход Кононова не вылечил команду. Поражение в Краснодаре стало пятым подряд.