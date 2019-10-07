Черчесов: давно не играли в Москве, но надо включить батареи на улице

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к предстоящему матчу квалификации чемпионата Европы 2020 года со сборной Шотландии. Встреча состоится в Москве 10 октября.

«Мы идём от игры к игре. Перед каждым матчем возникают вопросы, которые надо решать. Сегодня у нас несколько игроков тренировались индивидуально, нам нужно понять их состояние. Турнирная таблица — это само по себе, а качество игры — совершенно другое. У нас сегодня будет теория, где мы поговорим о прошлом матче с шотландцами, оценим их возможности, чтобы быть максимально готовыми к матчу.

Мы давно не играли в Москве. Приятно, что решающий матч пройдёт в «Лужниках». Единственное, надо включить батареи на улице, чтобы на пару градусов поднять температуру», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.