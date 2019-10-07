Тарасов — Путину: желаю здоровья и много терпения для преображения нашей страны
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов в своём «инстаграме» поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина, которому сегодня, 7 октября, исполняется 67 лет.
«С днём рождения, Владимир Владимирович! Желаю здоровья и много терпения для дальнейшего преображения нашей страны», — написал Тарасов.
Также хавбек опубликовал фотографию в футболке с изображением Путина и подписью «Самый вежливый президент» и мем, на котором глава государства одет в кимоно с его лицом и надписью «Самый умный футболист».
Тарасов защищал цвета «Локомотива» с 2010 года, а минувшим летом покинул клуб в связи с истечением контракта. Ранее Дмитрий также выступал за «Томь» и «Москву». С 2013 по 2017 год хавбек вызывался в сборную России.
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- 7 октября 2019
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