Соболев — о вызове в сборную: просто не ожидал, что такое может произойти

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал об адаптации в сборной России. Нападающий был впервые вызван в национальную команду, он получил приглашение после того, как травму получил форвард «Локомотива» Фёдор Смолов.

«Позвонили, сказали, что скоро вылет. Поехал на базу, забрал вещи, бутсы и поехал в аэропорт. Вызов не ждал, тем более что на этот этап список уже был. Был спокоен, что не вызовут. Думал, что мне ещё пока рано, потому что надо проявлять себя дальше. Но сегодня я здесь, и я счастлив.

Вчера поговорил с Черчесовым. Он поприветствовал, спросил, как настроение, готов ли я влиться в команду и начать тренировочный процесс. Была ли цель попасть в сборную? Любой футболист ставит такую цель и хочет попасть в сборную. Я просто не ожидал, что такое может произойти», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.