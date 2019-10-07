ФИФА и ЦСКА поддержали благотворительный турнир «Мы всё можем сами»

На стадионе «Октябрь» состоялся очередной благотворительный футбольный турнир «Мы всё можем сами», организованный фондом «Поделись теплом» при поддержке ПФК ЦСКА и FIFA Foundation. В соревнованиях приняли участие мальчики и девочки в возрасте от 13 до 15 лет из разных регионов России.



Среди участников были дети из Лухтоновской школы-интерната (Владимирская область), Шуйского детского дома (Ивановская область), Центра специального образования города Великие Луки (Псковская область), Детского дома города Воронежа, Шаталовского детского дома (Смоленская область), Зубцовского детского дома (Тверская область), Багряниковской школы-интерната (Ярославская область) и Донской школы № 1 (Тульская область).



Победителем стала команда воспитанников Лухтоновской школы-интерната (Владимирская область). Ребятам был вручён сертификат на экскурсионную поездку в один из городов России, где они не только познакомятся с городом, но и посетят различные развлекательные и футбольные мероприятия. Второе место заняли юные футболисты из Шаталовского детского дома (Смоленская область), третье — воспитанники Багряниковской школы-интерната (Ярославская область). Всем трём командам был подарен спортинвентарь для занятий в футбольных секциях. Благодаря друзьям фонда и партнёрам ЦСКА и ЦАО ВСК абсолютно каждый ребёнок получил личный приз. Победители в четырёх индивидуальных зачётах – лучший вратарь, лучший нападающий, лучший защитник и самый полезный игрок турнира – уехали домой с велосипедами, которые были закуплены частными спонсорами.



Поздравить команды и вручить призы детям приехали игроки ЦСКА Кирилл Набабкин, Алан Дзагоев и Георгий Щенников.



Своих спортсменов приехали поддержать команды чирлидерш, для которых был организован отдельный конкурс на лучший танцевальный номер. Первое место заняла команда девочек из Багряниковской школы-интерната (Ярославская область), второе – команда девочек из Шуйского детского дома (Ивановская область), третье – девочки из Донской школы-интерната (Тульская область).