На матче Россия — Шотландия будет работать датский арбитр Кехлета

Определилась судейская бригада, которая будет обслуживать матч квалификации чемпионата Европы 2020 года Россия — Шотландия. На матче будет работать бригада арбитров из Дании Якоба Кехлета.

Помогать датскому арбитру будут его соотечественники Хейне Соренсен и Даниэль Нургаард. Резервным арбитром станет датчанин Мадс-Кристоффер Кристоферсен.

Встреча Россия — Шотландия будет проходить в «Лужниках» 10 октября. Сборная России в группе I занимает второе место в турнирной таблице, набрав 15 очков в шести матчах. Лидирует в группе сборная Бельгии, одержавшая шесть побед подряд. Сборная Шотландии располагается на пятом месте с 6 очками. На финальный турнир Евро-2020 попадут две лучшие команды из группы.