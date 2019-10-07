На матче Россия — Шотландия будет работать датский арбитр Кехлета
Определилась судейская бригада, которая будет обслуживать матч квалификации чемпионата Европы 2020 года Россия — Шотландия. На матче будет работать бригада арбитров из Дании Якоба Кехлета.
Помогать датскому арбитру будут его соотечественники Хейне Соренсен и Даниэль Нургаард. Резервным арбитром станет датчанин Мадс-Кристоффер Кристоферсен.
Встреча Россия — Шотландия будет проходить в «Лужниках» 10 октября. Сборная России в группе I занимает второе место в турнирной таблице, набрав 15 очков в шести матчах. Лидирует в группе сборная Бельгии, одержавшая шесть побед подряд. Сборная Шотландии располагается на пятом месте с 6 очками. На финальный турнир Евро-2020 попадут две лучшие команды из группы.
В Шотландии определились со списком игроков, которых вызовут на матч с Россией
- 7 октября 2019
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