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Дани Алвеса атаковали осы во время матча чемпионата Бразилии

Дани Алвеса атаковали осы во время матча чемпионат
Дани Алвеса атаковали осы во время матча чемпионата Бразилии
Футбол / Южная Америка 0

В матче 23-го тура бразильской Серии А между «Сан-Паулу» и «Форталезой» (2:1) произошла заминка по необычной причине, сообщает Marca.

В одном из эпизодов встречи защитник хозяев Дани Алвес собирался исполнить угловой удар, однако вместо этого отошёл от угла поля и стал показывать партнёрам свою шею. Оказалось, что на флажке разместился целый рой ос, которые также летали вокруг и не давали игрокам приблизиться к себе. Насекомые укусили Алвеса, после чего матч был прерван.

В результате один из футболистов, прикрыв майкой лицо, вытащил флажок и выбросил его за пределы поля.

Алвес перешёл в «Сан-Паулу» минувшим летом, а до этого на протяжении большей части карьеры выступал в Европе, защищая цвета «Севильи», «Барселоны», «Ювентуса» и «Пари Сен-Жермен».

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