Дети с особенностями развития посетили тренировку сборной России

7 октября дети—участники российской Специальной олимпиады посетили тренировку сборной России по футболу в преддверии отборочного матча чемпионата Европы 2020 года со сборной Шотландии.
После окончания занятий ребята смогли пообщаться с игроками национальной команды, а также по приглашению форварда сборной Артема Дзюбы побывали внутри официального автобуса сборной. После совместного фотографирования детям вручили пригласительные билеты на матч 10 октября в «Лужниках».
Специальная олимпиада России — организация, которая проводит всероссийский соревнования с участием детей и подростков с особенностями развития.
Сборная России в октябре проведёт два отборочных матча. 10-го россияне сыграют в Москве с шотландцами, а затем 14-го встретятся в гостях с киприотами.
- 7 октября 2019
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