Дети с особенностями развития посетили тренировку сборной России

7 октября дети—участники российской Специальной олимпиады посетили тренировку сборной России по футболу в преддверии отборочного матча чемпионата Европы 2020 года со сборной Шотландии.

После окончания занятий ребята смогли пообщаться с игроками национальной команды, а также по приглашению форварда сборной Артема Дзюбы побывали внутри официального автобуса сборной. После совместного фотографирования детям вручили пригласительные билеты на матч 10 октября в «Лужниках».

Специальная олимпиада России — организация, которая проводит всероссийский соревнования с участием детей и подростков с особенностями развития.

Сборная России в октябре проведёт два отборочных матча. 10-го россияне сыграют в Москве с шотландцами, а затем 14-го встретятся в гостях с киприотами.