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Егоров ответил на призыв «Уфы» уволить его из-за проблем с судейством

Егоров ответил на призыв «Уфы» уволить его из-за п
Егоров ответил на призыв «Уфы» уволить его из-за проблем с судейством
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал призыв отправить его в отставку со стороны «Уфы» и генерального директора клуба Шамиля Газизова.

«Реакция «Уфы»? Я – Егоров, а не Газизов, звоните ему. К их несчастью, меня нет ни в каких соцсетях, и я даже не знаю, что такое хештег.

Клубы не имеют к нам никакого отношения. Мой руководитель — президент РФС Александр Валерьевич Дюков», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Ранее Газизов выразил недовольство работой судей в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1) и заявил, что на собрании 14 клубов первенства из 16 выступили за отставку Егорова. Пресс-служба «Уфы» запустила в социальных сетях хештег #ЕгоровУходи.

Газизов: за уход Егорова выступило 14 клубов, нас не услышали. Перемены назрели
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