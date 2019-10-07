Егоров ответил на призыв «Уфы» уволить его из-за проблем с судейством

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал призыв отправить его в отставку со стороны «Уфы» и генерального директора клуба Шамиля Газизова.
«Реакция «Уфы»? Я – Егоров, а не Газизов, звоните ему. К их несчастью, меня нет ни в каких соцсетях, и я даже не знаю, что такое хештег.
Клубы не имеют к нам никакого отношения. Мой руководитель — президент РФС Александр Валерьевич Дюков», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Ранее Газизов выразил недовольство работой судей в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1) и заявил, что на собрании 14 клубов первенства из 16 выступили за отставку Егорова. Пресс-служба «Уфы» запустила в социальных сетях хештег #ЕгоровУходи.
- 7 октября 2019
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