Мамаев: нет никакого страха, есть желание играть

Новичок «Ростова» Павел Мамаев в новом интервью собственной супруге Алане рассказал, как изменились его ценности после освобождения из колонии. Футболист вышел из колонии 17 сентября по УДО.

«Психологический барьер? Нет, вообще всё хорошо. Насколько это было возможно, я играл в футбол в лагере, я понимаю свой уровень. Сейчас от тренировок у меня много эмоций. Я не думаю о том, что это тяжело. В процессе занятий чувствую, что мне тяжело. У меня как у ребёнка, ждавшего какую-то игрушку, получившего её. Мне важен эмоциональный фон, тот факт, что я начал тренироваться.

Все ценности стали выше. Я поменял взгляды на многое.

На что ещё кроме футбола? Какие-то семейные взаимоотношения, отношение к людям в целом. В какой-то степени, не могу сказать, что до конца, понял значение слова «друг». Очень много людей, которые что-то говорили в своё время про поддержку в любой ситуации, повели себя немного по-другому. На пальцах одной руки можно пересчитать людей, которые остались.

Самое важное? Семья и здоровье близких мне людей.

Футбол? Нет такого, что он на втором месте. Футбол — это моя жизнь. Я не хочу расставлять приоритеты. Футбол делает меня по-настоящему счастливым.

Мамаев до и после? Говоря о футболе, не могу сказать, что это два разных человека, потому что я пока ещё не в большой игре, так скажем. Перед арестом я был в одной из лучших форм своего состояния. Я себя чувствовал очень хорошо. На данный момент я хочу превзойти этот уровень. Страха никакого нет. Есть огромное желание играть», — сказал Мамаев.

После выхода из колонии Мамаев разорвал контракт с «Краснодаром». Вскоре он стал игроком «Ростова».