Бывший владелец «Кристал Пэлас» обвинил Клоппа в высокомерии

Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан выразил мнение, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал высокомерным после того, как привёл мерсисайдский клуб к победе в Лиге чемпионов. Экс-глава «Кристал Пэлас» сделал такой вывод, исходя из интервью немецкого специалиста, в котором тот был недоволен тем, что хавбек «Лестера» Хамза Чодури получил лишь жёлтую карточку за фол на полузащитнике «Ливерпуля» Мохамеде Салахе в матче 8-го тура АПЛ.



«У него что, развился синдром высокомерия? Я заметил небольшое изменение в Клоппе, в его словах и в устойчивости его позиции. Думаю, что его интервью после матча было очень грубым и раздражительным, хотя я знаю, что журналисты способны свести с ума глупыми вопросами. Это о его объяснениях насчет произошедшего с Салахом.



Я не видел, чтобы Клопп жаловался на то, что сделал Трент Александер-Арнольд, когда тот шипами проехал по ахиллову сухожилию соперника. В любом случае, Клопп был крайне агрессивен, комментирую инцидент с Салахом», — приводит слова Джордана talkSPORT.

«Лестер» обратился в полицию в связи с расистскими оскорблениями в адрес Чодури