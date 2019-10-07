Спаллетти согласился возглавить «Милан» и подписать трёхлетний контракт

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти согласился возглавить «Милан» и подписать с клубом контракт на три года, сообщает в своём блоге журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.



Спаллетти нравится технический проект «Милана». Отмечается, что 60-летний специалист согласился возглавить клуб, однако руководству россонери нужно провести переговоры с «Интером» об условиях расторжения прежнего контракта Спаллетти, который действует до 2021 года.

Помимо Спаллетти в список кандидатов на должность главного тренера клуба входят Стефано Пиоли, Клаудио Раньери и Руди Гарсия. Также не исключается возможность возвращения Дженнаро Гаттузо, но бывший наставник «Милана» согласится возглавить команду лишь в случае ухода ряда руководителей россонери.