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Спаллетти согласился возглавить «Милан» и подписать трёхлетний контракт

Спаллетти согласился возглавить «Милан» и подписать трёхлетний контракт
Футбол / Италия 0

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти согласился возглавить «Милан» и подписать с клубом контракт на три года, сообщает в своём блоге журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

Спаллетти нравится технический проект «Милана». Отмечается, что 60-летний специалист согласился возглавить клуб, однако руководству россонери нужно провести переговоры с «Интером» об условиях расторжения прежнего контракта Спаллетти, который действует до 2021 года.

Помимо Спаллетти в список кандидатов на должность главного тренера клуба входят Стефано Пиоли, Клаудио Раньери и Руди Гарсия. Также не исключается возможность возвращения Дженнаро Гаттузо, но бывший наставник «Милана» согласится возглавить команду лишь в случае ухода ряда руководителей россонери.

Спаллетти и Пиоли – главные кандидаты на пост главного тренера «Милана»
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