Скопинцев после фола Джикии получил травму и пройдёт обследование в Германии

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1) получил травму. Это произошло на 93-й минуте встречи, когда защитник красно-белых Георгий Джикия сфолил на игроке «быков».



«Очередная потеря в составе «горожан». Дмитрий Скопинцев после матча «Краснодар» — «Спартак» отправился в Германию, где медики должны диагностировать степень его повреждения и принять решение о необходимости оперативного вмешательства», — написала пресс-служба «Краснодара» в «Твиттере».

«Краснодар», набрав 26 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Локомотиву» и «Ростову» и опережая «Зенит» по дополнительным показателям. «Спартак» с 14 очками в активе располагается на 12-й строчке.