Лукас Сантос: не думаю, что матчи ЦСКА с «Эспаньолом» и «Ростовом» похожи

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос отметил, что «армейцам» следует работать над реализацией опасных моментов. Напомним, московский клуб проиграл свои два последних матча: в игре 2-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА не сумел обыграть «Эспаньол» (0:2), а в матче 12-го тура РПЛ «армейцы» оказались слабее «Ростова» (1:3).



«Не думаю, что матчи ЦСКА с „Эспаньолом“ и „Ростовом“ похожи. Их роднит только то, что мы уступили два раза на нашей домашней арене. С «Эспаньолом» мы провели прекрасный первый тайм: контролировали игру, доминировали на поле, но не использовали свои шансы. С „Ростовом“ у нас тоже был момент в самом начале, но потом мы пропустили дважды. Нам необходимо работать над реализацией. Мы это делаем на каждой тренировке, но нужно ещё больше стараться. Мы должны сосредоточиться, сплотиться и двигаться дальше», — приводит слова Сантоса официальный сайт ЦСКА.

Лукас Сантос: ЦСКА раздосадован поражением и тем, что отдал лидерство