Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» 8 октября

Как стало известно «Чемпионату», завтра, 8 октября, Доменико Тедеско подпишет контракт с московским «Спартаком». Сегодня в офисе красно-белых тренер и клуб согласовали условия соглашения и добавили последние детали контракта.
На посту главного тренера московского клуба Тедеско сменит Олега Кононова, который ранее был отправлен в отставку.
34-летний Тедеско тренировал «Шальке-04» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).
«Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Рубином». Встреча состоится 19 октября.
- 7 октября 2019
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