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Матип — игрок сентября в АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов

Матип — игрок сентября в АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип признан лучшим игроком сентября по версии Ассоциации профессиональных футболистов, сообщила пресс-служба организации в «Твиттере».

Фото доступно на странице Ассоциации профессиональных футболистов в «Твиттере».

28-летний футболист «Ливерпуля» опередил нападающих Пьер-Эмерика Обамеянга («Арсенал») и Каллума Уилсона («Борнмут»), полузащитников Кевина де Брёйне («Манчестер Сити»), защитника Рикарду Перейру («Лестер Сити») и хавбека Рияда Мареза («Манчестер Сити»).

Напомним, в сентябре «Ливерпуль» одержал победу в трёх встречах английской Премьер-лиги. В настоящий момент подопечные Юргена Клоппа лидируют, не потеряв ни одного очка. Второе место после семи туров занимает «Манчестер Сити». На третьей строчке в турнирной таблице расположился «Арсенал».

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