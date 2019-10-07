Экс-глава Федерации футбола Сальвадора пожизненно отстранён от футбола

Бывший президент Федерации футбола Сальвадора Рейналдо Васкес пожизненно отстранён от футбола, сообщает AP News.



По информации источника, Васкес был признан соучастником коррупционной схемы по продаже прав на трансляции матчей под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) в период с 2009 по 2011 год. Отмечается, что Васкес неоднократно получал шестизначные взятки по данным сделкам. Также экс-глава Федерации футбола Сальвадора был оштрафован на 500 тыс. швейцарских франков (примерно € 458 тыс.).



Васкес был арестован полицией Сальвадора в декабре 2015 году по делу о коррупции в ФИФА. Через два года бывший президент Федерации футбола Сальвадора был приговорён к восьми годам тюремного заключения за мошенничество.