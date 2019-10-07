Черчесов: поздравили Путина с днём рождения, от себя могу позвать его на матч

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матча квалификации чемпионата Европы 2020 года со сборной Шотландии рассказал, что национальная команда поздравила президента России Владимира Путина с днём рождения. Сегодня, 7 октября, главе государства исполняется 67 лет.
«Сборная уже поздравила Путина в социальных сетях. Со своей стороны могу лишь скромно позвать президента на наш матч», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Шотландия состоится 10 октября на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Российская национальная команда набрала 15 очков в шести матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы I. Шотландия (6) — на пятом месте.
- 7 октября 2019
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