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Черчесов: поздравили Путина с днём рождения, от себя могу позвать его на матч

Черчесов: поздравили Путина с днём рождения, от себя могу позвать его на матч
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матча квалификации чемпионата Европы 2020 года со сборной Шотландии рассказал, что национальная команда поздравила президента России Владимира Путина с днём рождения. Сегодня, 7 октября, главе государства исполняется 67 лет.

«Сборная уже поздравила Путина в социальных сетях. Со своей стороны могу лишь скромно позвать президента на наш матч», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Шотландия состоится 10 октября на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Российская национальная команда набрала 15 очков в шести матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы I. Шотландия (6) — на пятом месте.

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