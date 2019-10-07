Ди Франческо покинет пост главного тренера «Сампдории»

Главный тренер «Сампдории» Эусебио Ди Франческо покинет команду. Клуб и специалист уже достигли принципиальной договорённости, сообщает Tuttomercatoweb.
Руководство клуба крайне недовольно стартом сезона-2019/20. На текущий момент клуб замыкает турнирную таблицу Серии А, набрав лишь 3 очка. Проигрышная серия команды составляет три матча.
50-летний Ди Франческо возглавил «Сампдорию» в июне, подписав контракт на три сезона. Отмечается, что при расторжении соглашения специалисту придётся заплатить неустойку, равную годовой зарплате. Руководство клуба уже приступило к поиску нового главного тренера.
До прихода в «Сампдорию» Ди Франческо работал в «Роме». Итальянский специалист также возглавлял такие команды, как «Пескара», «Лечче» и «Сассуоло».
Под руководством Ди Франческо «Сассуоло» становился чемпионом Серии В сезона-2012/13.
- 7 октября 2019
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