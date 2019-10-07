Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Конте: Лукаку из-за своих внушительных габаритов должен больше тренироваться

Конте: Лукаку из-за своих внушительных габаритов должен больше тренироваться
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мнением о нападающем миланской команды Ромелу Лукаку.

«Ромелу является тем игроком, который из-за своих внушительных габаритов должен тренироваться больше. Ему нужно много играть и тренироваться, чтобы быть в отличной форме. В начале сезона у Ромелу были проблемы со спиной. Мы отчаянно нуждались в нём в матче с „Барселоной“, но его не было.

Тем не менее сейчас Лукаку мотивирован и старается из-за всех сил. Надеюсь, он оставит свои незначительные проблемы позади и будет готов на все сто процентов», — приводит слова Конте Goal.com со ссылкой DAZN.

Миланский «Интер» набрал 18 очков в 7 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Конте: «Интер» не должен сравнивать себя с «Ювентусом». Они на другом уровне
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019