«Тоттенхэм»: Льорису не нужна операция, он не будет тренироваться до конца года

Пресс-служба «Тоттенхэм Хотспур» приводит новые подробности о травме вратаря Уго Льориса, которую он получил за мгновение до того, как пропустил гол в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:3).
«Результаты обследования показали, что, хотя операция не требуется, наш капитан получил повреждение связок и ожидается, что он не вернется к тренировкам до конца 2019 года», — сообщается на официальном сайте «Тоттенхэма».
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, Льорис получил серьёзную травму, пытаясь опереться на левую руку, когда упал за линию ворот, отбив перед собой навес с фланга. Сразу после этого мяч добил в ворота Ниль Мопе.
«Тоттенхэм Хотспур» занимает в турнирной таблице АПЛ 8-е место, набрав 11 очков, а «Брайтон энд Хоув Альбион» – 12-е, набрав 9 очков.
- 7 октября 2019
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