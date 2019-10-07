Почеттино: футбол — это не драма, нужно с достоинством принимать любой результат

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что в футболе необходимо с достоинством принимать любой результат матча.



«Футбол — это не драма, это страсть, и мы не можем избавить его от эмоций. Но мы можем делать этот вид спорта лучше. Мы должны учиться на поражениях, чтобы каждый раз превосходить собственные возможности. Это начинается с того, что ты смиряешься с тем, что не всегда побеждаешь, а соперник работает так же усердно. Нужно всегда с достоинством принимать любой результат, независимо от того, хорош он или нет», — приводит слова Почеттино Marca.



Напомним, «Тоттенхэм» проиграл в двух своих последних матчах с крупным счётом. Лондонский клуб потерпел разгромное поражение в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (2:7), а также не смог оказать сопротивление «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:3) в матче английской Премьер-лиги.

Почеттино: собираюсь провести в «Тоттенхэме» ещё пять лет