Силвиньо уволен из «Лиона»

«Лион» на своём официальном сайте объявил о запуске процедуры, которая приведёт к расторжению контракта с главным тренером команды Силвиньо.



В ходе этой процедуры тренировочным процессом команды будет руководить Жеральд Батикл, ассистент Силвиньо, за действиями которого будет наблюдать спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано.



В матче 9-го тура французской Лиги 1 «Лион» проиграл «Сент-Этьену» (0:1), пропустив на 90-й минуте. Лионский клуб набрал 9 очков в 9 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 21 очко в 9 матчах. В следующем туре «Лион» сыграет с «Дижоном», встреча пройдёт 19 октября.

«Лион» проиграл «Сент-Этьену», пропустив на 90-й минуте