Григорян: в Самаре «Тамбову» просто открутили голову

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян вспомнил матч 11-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:2).



«Мы понимаем, что сегодня в современных реалиях взять и уничтожить команду примитивным образом сложно, а на постоянной основе — просто невозможно. Мы, как команда с минимальными ресурсами практически во всех аспектах, не защищены от таких моментов, которые произошли в Самаре. Давайте будем откровенны: там нам просто открутили голову. И мне непонятны аргументы, что, дескать, мы сами мало что создали в том матче. Разве может кто-то сказать, что второй тайм проходил при постоянном преимуществе хозяев? Нет, конечно!



Когда меня приглашали работать в «Тамбов», я понимал, что со временем в Премьер-Лиге придётся противостоять и судейским ошибкам, объяснять игрокам, как с этим бороться, как держать удар, сохранять самообладание и чувство ответственности. Да, сейчас команда находится на последнем месте, и необходимо срочно начать показывать результат. Я не из тех тренеров, которые держатся за место работы только ради работы. Главный тренер отвечает за результат, и, если его нет, значит, нужно принимать какие-то решения. Но я не хочу доводить ситуацию до того, чтобы быть уволенным. У нас сложились великолепные отношения с руководителями клуба Павлом Борисовичем Худяковым и Арсеном Таймуразовичем Габуевым, с тренерским штабом, с административным штабом и футболистами. Но это не повод, чтобы прикрываться от отсутствия результата.

Кроме того, я привык брать ответственность на себя, поэтому не беру в расчёт никакие аргументы, начиная от долгой дороги до Саранска и заканчивая всеобщим мнением об аутсайдерском статусе «Тамбова» и неполной комплектации команды. Я всегда верил и доказывал, что понятия возможностей команды и игроков — условные, никто не знает, где предел наших возможностей. Но я точно знаю, что, если мы все соберёмся и полностью используем свой ресурс, никто нас не сможет обыграть», — приводит слова Григоряна официальный сайт «Тамбова».