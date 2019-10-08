Ибрагимович откроет собственную статую у стадиона «Мальмё» 8 октября

Во вторник, 8 октября, шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович примет участие в церемонии открытия собственной статуи у стадиона «Мальмё».



«Увидимся во вторник у стадиона „Мальмё“, где я открою свою статую. Златан делает свободным доступ на церемонию открытия для всех учеников школ города Мальмё», — написал Ибрагимович на странице в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что заказчиком скульптурного изображения игрока является Шведская ассоциация футбола. Разработкой статуи высотой 2,7 метра и весом 500 кг занимался скульптор Питер Линде. Памятник будет размещён на площади между старым и новым стадионами клуба «Мальмё», в котором Ибрагимович начинал футбольную карьеру. Форвард выступал за основную команду «Мальмё» с 1999 по 2001 год.

Ибрагимовичу установят памятник в Швеции