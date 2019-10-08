Тухель: вылет из Лиги чемпионов от «МЮ» был похож на автомобильную аварию

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель вспомнил вылет французского клуба из Лиги чемпионов сезона-2018/19 от «Манчестер Юнайтед».
«Я несколько дней провёл в тёмной комнате. Прежде со мной подобного никогда не было. Мы усердно работали и строили эту команду, чтобы добраться до этой точки. Мы проделали огромный путь и стали первой французской командой, которая обыграла „Манчестер Юнайтед“ в гостях. Мы выдали прекрасный первый тайм, но потом случился провал. Это было похоже на автомобильную аварию — точно мы проехали на зелёный свет, а в нас въехали сбоку.
Мы не могли осознать масштабы этой аварии. Между двумя встречами с „Манчестер Юнайтед“ мы только и слышали от окружающих: „Сейчас всё будет по-другому“. Мы верили, что пройдём дальше, но этого не произошло. А потом люди разочаровались, поняли, что ничего не изменилось. Усилилось давление, начались травмы, было очень сложно завершить сезон на положительной ноте. Я старался не читать прессу, но необъяснимое чувство угнетало меня.
Помню, когда мы подъезжали к стадиону перед вторым матчем, я говорил ассистенту, что, возможно, мы переусердствовали с подготовкой. Мы слишком сильно хотели стать лучше», — приводит слова Тухеля beIN Sports.
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