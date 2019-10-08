Баринов: Палыч сказал, что в «Локо» двое могут завести ребят – я и Крыховяк

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин считает его и Гжегожа Крыховяка игроками, способными завести команду.
«Про вас партнёры говорят, что вы довольно дерзкий на поле. Это необходимо для опорника? Не сказал бы, что дерзкий. Я по-спортивному наглый. Если бы я не был таким, то ничего бы в жизни не добился.
Крыховяк? Он такой же. Я как-то с Палычем разговаривал, он сказал, что в команде есть два человека, которые могут завести ребят – это я и Крыховяк. Мы часто общаемся с Крыховяком, он хорошо разговаривает на русском, всё понимает, но, может, что-то не всегда может сказать.
Кажется, что Крыховяк стал больше ходить вперёд, и на вас нагрузка в центре поля упала больше. Это так? Да, такое есть. У него установка больше подключаться вперёд, а мне страховать, чтобы не было контратак. При таком объёме работ я нормально себя чувствую, физическое состояние хорошее", — сказал Баринов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
- 8 октября 2019
-
01:09
-
01:07
-
00:59
-
00:41
-
00:22
-
00:13
-
00:08
-
00:01
- 7 октября 2019
-
23:40
-
23:15
-
23:00
-
22:56
-
22:50
-
22:24
-
22:19
-
22:02
-
22:00
-
21:41
-
21:38
-
21:26
-
21:16
-
20:55
-
20:44
-
20:33
-
20:21
-
20:06
-
19:58
-
19:42
-
19:34
-
19:21
-
19:10
-
19:02
-
18:48
-
18:38
-
18:24