Баринов: «Ювентус» можно обыграть, верю в это

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов считает, что «железнодорожникам» по силам обыграть «Ювентус» в Лиге чемпионов



«Против кого сыграть очень хочется? «Ювентус». Две игры. Можно их обыграть, верю в это. Нет непобедимых команд. Посмотрите, «Брюгге» приезжает к «Реалу» и выигрывает 2:0. А им забивают гол с метрового офсайда. Представьте, какие они были бы счастливые, если бы выиграли. ЦСКА в том году два раза обыграл «Реал». Так что всё возможно.

Хватает время смотреть футбол? Я стараюсь смотреть топовые матчи и игры наших конкурентов в РПЛ. Вчера смотрел «Краснодар» со «Спартаком» и половину матча ЦСКА. Футбол никогда не надоедает", — сказал Баринов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

