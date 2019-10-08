Баринов: «Ювентус» можно обыграть, верю в это
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов считает, что «железнодорожникам» по силам обыграть «Ювентус» в Лиге чемпионов
«Против кого сыграть очень хочется? «Ювентус». Две игры. Можно их обыграть, верю в это. Нет непобедимых команд. Посмотрите, «Брюгге» приезжает к «Реалу» и выигрывает 2:0. А им забивают гол с метрового офсайда. Представьте, какие они были бы счастливые, если бы выиграли. ЦСКА в том году два раза обыграл «Реал». Так что всё возможно.
Хватает время смотреть футбол? Я стараюсь смотреть топовые матчи и игры наших конкурентов в РПЛ. Вчера смотрел «Краснодар» со «Спартаком» и половину матча ЦСКА. Футбол никогда не надоедает", — сказал Баринов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
- 8 октября 2019
-
01:09
-
01:07
-
00:59
-
00:41
-
00:22
-
00:13
-
00:08
-
00:01
- 7 октября 2019
-
23:40
-
23:15
-
23:00
-
22:56
-
22:50
-
22:24
-
22:19
-
22:02
-
22:00
-
21:41
-
21:38
-
21:26
-
21:16
-
20:55
-
20:44
-
20:33
-
20:21
-
20:06
-
19:58
-
19:42
-
19:34
-
19:21
-
19:10
-
19:02
-
18:48
-
18:38
-
18:24
Партнерский контент