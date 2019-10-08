«Шальке» сэкономит € 3 млн евро, если Тедеско возглавит «Спартак»

«Шальке» может извлечь выгоду с перехода Доменико Тедеско в «Спартак», сообщает Waz.de.
По данным источника, если Тедеско до конца этого месяца найдёт себе новый клуб, то «Шальке» сэкономит около € 3 млн евро, которые они должны выплатить специалисту по контракту.
Тедеско возглавлял «Шальке» с 2017 по 2019 год. В марте этого года немецкий клуб отправил 34-летнего тренера в отставку после разгромного поражения «Шальке» в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).
Ранее «Чемпионат» сообщал, что 8 октября Тедеско подпишет контракт со «Спартаком». На посту главного тренера специалист сменит Олега Кононова, который покинул эту должность после матча 11-го тура РПЛ.
«Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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