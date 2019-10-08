Спаллетти не возглавит «Милан» из-за контракта с «Интером»

Бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти не возглавит «Милан», сообщает Corriere della Sera. По данным источника, стороны уже согласовали контракт, но назначению препятствуют споры Спаллетти с его бывшим клубом, «Интером». Лучано связан контрактом с «Интером» до 30 июня 2021 года. Он не хочет расторгать контракт без выплаты неустойки.
В свою очередь руководство «Интера» не планирует ничего выплачивать бывшему тренеру. Если он подпишет контракт с другим клубом, то договор с «Интером» перестанет действовать, а бывший клуб не должен будет платить неустойку.
Теперь главным кандидатом на пост тренера в «Милане» является Стефано Пиоли. Его последним клубом была «Фиорентина».
«Милан» планирует уволить Марко Джампаоло, который возглавил россонери лишь перед началом сезона. Под его руководством клуб неудачно стартовал в новом сезоне, набрав девять очков в семи матчах.
- 8 октября 2019
-
10:31
-
10:17
-
10:08
-
09:47
-
09:33
-
09:25
-
09:24
-
07:26
-
06:59
-
06:27
-
01:09
-
01:07
-
00:59
-
00:41
-
00:22
-
00:13
-
00:08
-
00:01
- 7 октября 2019
-
23:40
-
23:15
-
23:00
-
22:56
-
22:50
-
22:24
-
22:19
-
22:02
-
22:00
-
21:41
-
21:38
-
21:26
-
21:16
-
20:55
-
20:44
-
20:33
-
20:21