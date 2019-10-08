Спаллетти не возглавит «Милан» из-за контракта с «Интером»

Бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти не возглавит «Милан», сообщает Corriere della Sera. По данным источника, стороны уже согласовали контракт, но назначению препятствуют споры Спаллетти с его бывшим клубом, «Интером». Лучано связан контрактом с «Интером» до 30 июня 2021 года. Он не хочет расторгать контракт без выплаты неустойки.

В свою очередь руководство «Интера» не планирует ничего выплачивать бывшему тренеру. Если он подпишет контракт с другим клубом, то договор с «Интером» перестанет действовать, а бывший клуб не должен будет платить неустойку.

Теперь главным кандидатом на пост тренера в «Милане» является Стефано Пиоли. Его последним клубом была «Фиорентина».

«Милан» планирует уволить Марко Джампаоло, который возглавил россонери лишь перед началом сезона. Под его руководством клуб неудачно стартовал в новом сезоне, набрав девять очков в семи матчах.