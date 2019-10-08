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Заха подаст в суд на своего агента из-за срыва ухода из «Кристал Пэлас»

Заха подаст в суд на своего агента из-за срыва ухода из «Кристал Пэлас»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха остался недовольным итогами минувшего летнего трансферного окна.

Как сообщает Daily Mail, 26-летний футболист принял решение подать в суд на своего агента Уилла Солтхауса, представляющего фирму Unique Sports Management (USM). Ивуариец уже предпринял первые шаги – в прошлом месяце он в письменном обращении уведомил Солтхауса о желании покинуть USM. В фирме ответили, что контракт Заха действует до следующего лета и что он будет обязан выплатить ей комиссию в случае перехода в другой клуб в ближайшие два трансферных окна.

Причиной конфликта стал срыв ухода Уилфрида из «Кристал Пэлас» минувшим летом. В услугах форварда были заинтересованы «Арсенал» и «Эвертон», предлагавшие «орлам» крупные суммы, однако трансфер так и не состоялся. Заха считает, что это связано с дружескими отношениями между Солтхаусом и владельцем клуба.

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