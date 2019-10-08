Уткин — о словах Черданцева про ЦСКА: не соображает человек вообще ничего

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слова комментатора Георгия Черданцева, выразившего уверенность, что выступление в Лиге Европы не станет для ЦСКА прибыльным.



«Да, Лига Европы приносит ЦСКА деньги. Да. Что бы ни нёс коллега Черданцев. Он тут как раз выступал по ходу одной трансляции, что нашим-то Лига Европы не нужна, потому что деньги она приносит только весной на высокой стадии. Ну, это потому, что не соображает человек вообще ничего. Он призовые считает. А считать надо ещё собственный еврорейтинг ЦСКА. Который, когда команда попадёт в Лигу чемпионов, уже на старте принесёт ей совершенно иной барыш – за рейтинг. И ещё считать надо стоимость игроков. Которая поднимается именно от выступлений в Европе. Ну, ещё за сборные. А для ЦСКА продажа игроков – жизнь.



Но вот такова мера понимания комментатора федерального уровня, уровень-то федеральный, а горизонт на расстоянии намазанного бутерброда; а также мера понимания того умника, который обратил на смехотворные призовые Лиги Европы его внимание. Его ж осенило. Значит, выяснение «убыточности» произошло вдруг», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



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