Фред: игрокам «Манчестер Юнайтед» нужно заткнуться и делать свою работу

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред прокомментировал неудачные результаты своей команды и поделился мнением о критике со стороны экспертов и бывших игроков английского клуба.

«У бывших игроков есть право на критику, они выиграли столько титулов. Нам же нужно просто заткнуться и делать свою работу на поле.

Некоторая критика бессмысленна. Но многие замечания могут быть полезны. Мне нравится читать, что люди говорят о моей игре. Я могу попытаться играть лучше.

Я понимаю критику, каждый день, когда я приезжаю на тренировки, вижу большие буквы с названием клуба, чувствую ответственность. Я понимаю, что «Манчестер Юнайтед» — гигантский клуб. Мне нравится читать об истории, лучших игроках и важных моментах из прошлого.

Для нас пока всё складывается неудачно. Наши соперники выигрывают титулы, а мы даже не попадаем в Лигу чемпионов. Фанаты из-за этого расстраиваются, я тоже», — цитирует Фреда Esporte Interativo.