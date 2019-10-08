Фред: игрокам «Манчестер Юнайтед» нужно заткнуться и делать свою работу

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред прокомментировал неудачные результаты своей команды и поделился мнением о критике со стороны экспертов и бывших игроков английского клуба.
«У бывших игроков есть право на критику, они выиграли столько титулов. Нам же нужно просто заткнуться и делать свою работу на поле.
Некоторая критика бессмысленна. Но многие замечания могут быть полезны. Мне нравится читать, что люди говорят о моей игре. Я могу попытаться играть лучше.
Я понимаю критику, каждый день, когда я приезжаю на тренировки, вижу большие буквы с названием клуба, чувствую ответственность. Я понимаю, что «Манчестер Юнайтед» — гигантский клуб. Мне нравится читать об истории, лучших игроках и важных моментах из прошлого.
Для нас пока всё складывается неудачно. Наши соперники выигрывают титулы, а мы даже не попадаем в Лигу чемпионов. Фанаты из-за этого расстраиваются, я тоже», — цитирует Фреда Esporte Interativo.
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