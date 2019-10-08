Новиков: не собираюсь в «Динамо» делать никаких скидок на приставку и.о.

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал назначение на этот пост и рассказал о задачах, которые будут стоять перед ним. «Динамо» сегодня, 8 октября, объявило, что Новиков будет временно исполнять обязанности главного тренера. Он также является наставником молодёжной команды московского клуба.
«Прежде всего благодарен клубу за доверие и поступившее предложение. Прекрасно отдаю себе отчёт в том, какую ответственность беру на себя. Не собираюсь делать никаких скидок на приставку и.о. Моя задача — добросовестно и полноценно сделать свою работу, попытаться переломить ситуацию с затянувшейся серией неудачных матчей. Считаю, что в составе есть качественные исполнители во всех линиях, с которыми можно добиваться успехов как в отдельных матчах, так и на длинной дистанции.
С молодёжкой у нас тоже не сразу появились победы, и я знаю, с какими сложностями сопряжено строительство команды обновлённым составом. Нагрузка сейчас вырастет многократно, но я этому только рад, ведь есть возможность попробовать свои силы на уровне Премьер-Лиги. Первоочередная задача – наладить взаимопонимание с футболистами, стать единым целым, оставить в прошлом негатив от поражений. Ну и постараться вернуть всем радость от динамовских побед», — цитирует Новикова пресс-служба клуба.
- 8 октября 2019
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