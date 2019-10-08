Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: «Милан» уволил Джампаоло

Источник: «Милан» уволил Джампаоло
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло был отправлен в отставку со своего поста, утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ожидается, что преемником специалиста на посту наставника россонери станет Стефано Пиоли. Его последним клубом была «Фиорентина».

Джампаоло возглавил «Милан» минувшим летом после отставки Дженнаро Гаттузо, ранее защищавшего цвета клуба в качестве футболиста. До прихода в стан россонери Марко возглавлял «Кальяри», «Сиену», «Катанью», «Брешию», «Эмполи», «Сампдорию» и ряд других итальянских команд.

После семи туров «Милан» занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе 9 очков и на 10 очков отставая от лидера первенства в лице «Ювентуса».

Спаллетти не возглавит «Милан» из-за контракта с «Интером»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019