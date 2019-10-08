Джеймс — о проблемах «Манчестер Юнайтед»: важно уметь справляться с проблемами
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэниэл Джеймс поделился мнением о проблемах своего клуба. В матче 8-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение, уступив «Ньюкасл Юнайтед». Теперь «МЮ» занимает лишь 12-е место в турнирной таблице АПЛ, находясь в двух очках от зоны вылета.
«В футболе всё происходит быстро. Нужно быть готовым ко всему. Пока всё складывается плохо. В футболе важно правильно реагировать в таких ситуациях. То же самое было и в «Суонси», когда я выступал за этот клуб. Хорошо, когда всё складывается удачно. Но важно также уметь справляться с проблемами.
Я хорошо начал сезон, получаю удовольствие от своего футбола. Теперь нужно переключиться на сборную Уэльса», — цитирует Джеймса The Sun.
Фред: игрокам «Манчестер Юнайтед» нужно заткнуться и делать свою работу
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