Джеймс — о проблемах «Манчестер Юнайтед»: важно уметь справляться с проблемами

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэниэл Джеймс поделился мнением о проблемах своего клуба. В матче 8-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение, уступив «Ньюкасл Юнайтед». Теперь «МЮ» занимает лишь 12-е место в турнирной таблице АПЛ, находясь в двух очках от зоны вылета.

«В футболе всё происходит быстро. Нужно быть готовым ко всему. Пока всё складывается плохо. В футболе важно правильно реагировать в таких ситуациях. То же самое было и в «Суонси», когда я выступал за этот клуб. Хорошо, когда всё складывается удачно. Но важно также уметь справляться с проблемами.

Я хорошо начал сезон, получаю удовольствие от своего футбола. Теперь нужно переключиться на сборную Уэльса», — цитирует Джеймса The Sun.