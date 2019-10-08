Гендиректора «Черноморца», сбившего ребёнка, арестовали на двое суток
Генерального директора новороссийского «Черноморца» Виталия Бута арестовали на двое суток после ДТП, в котором пострадал ребёнок, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что Бут, также являющийся депутатом городской думы, сбил на пешеходном переходе ребёнка, после чего скрылся с места происшествия. По данным ряда источников, мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошёл в Новороссийске 4 октября. В результате ДТП девочка получила травмы, она находится в больнице, но её жизни ничего не угрожает. Вскоре стало известно, что Бута исключили из партии «Единая Россия».
Виталий Бут является старшим братом Владимира Бута, бывшего полузащитника дортмундской «Боруссии», в составе которой он выигрывал Кубок чемпионов.
Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребёнка на пешеходном переходе и скрылся
- 8 октября 2019
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