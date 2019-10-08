Истекла дисквалификация Платини

Бывший президент УЕФА Мишель Платини может вернуться к футбольной деятельности.



Сегодня, 8 октября, истекла дисквалификация функционера, которую он получил в 2015 году. Тогда комитет ФИФА по этике отстранил его от любой деятельности, связанной с футболом, в связи с подозрениями в коррупции. Йозеф Блаттер, на тот момент занимавший пост главы ФИФА, сделал французу перевод из средств организации в 2011 году.



Изначально срок дисквалификации составлял восемь лет, однако позднее он был сокращён до четырёх лет. До коррупционного скандала Платини планировал сменить Блаттера на должности президента ФИФА.



«У меня есть одна идея, но сейчас об этом трудно говорить», — цитирует Платини AP News.



В качестве футболиста Мишель в период с 1972 по 1987 год выступал за «Нанси», «Сент-Этьен», «Ювентус» и сборную Франции и трижды становился обладателем «Золотого мяча».

Платини: я вернусь в футбол