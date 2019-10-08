Баринов: стараюсь поддерживать игроков «Спартака»
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал об отношениях с футболистами «Спартака», выступающими за национальную команду, а также высказался о положении «железнодорожников» в Российской Премьер-Лиге.
«Прикалываюсь ли над игроками «Спартака»? Стараюсь поддерживать. Джикию подбадривал, мы с ним хорошо общаемся. Сказал, чтобы не отчаивался и что всё наладится.
Что касается «Локомотива», то приятно находиться на первом месте. Но у пяти команд примерно одинаковое количество очков. Но пока мы на первом месте. Дай бог так и останется», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
С турнирной таблицей Российский Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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- 8 октября 2019
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