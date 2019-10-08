Тухель: сказал Неймару, что не позволю ему расслабиться

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель сообщил, что форвард команды Неймар не сможет расслабиться в нынешнем сезоне. Летом бразилец пытался покинуть команду, но в итоге остался в Париже.
«То, что он остался, не было моим решением, да и не его решением. Между нами ничего особенно не изменилось. Я знал, что он хотел покинуть клуб, он знал, что я выступал против этого. Он прекрасно знал, что я, будучи тренером команды, не хотел, чтобы он уходил. Но он также знал, что не я решал эти вопросы.
Всё это не повлияет на наши взаимоотношения. Мы продолжаем работать вместе, было бы глупо всё провалить.
Неймар — хороший парень, хоть это и не видно со стороны. Но он действительно хороший человек, с ним легко общаться. Когда вся эта история закончилась, я сказал ему: «Ты думаешь, всё самое тяжёлое осталось позади, но теперь тебе придётся работать со мной. И я не позволю тебе расслабиться. Всё самое сложное впереди», — цитирует Тухеля Goal.
- 8 октября 2019
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