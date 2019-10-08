Гвардиола отчитал Сильву во время матча с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время матча 8-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» раскритиковал полузащитника «горожан» Давида Сильву, утверждает Daily Mail.

По данным источника, каталонец подозвал к себе футболиста и отчитал его за то, что он мало двигается по полю. «Где твои ноги!?» — закричал Гвардиола.

В результате встреча завершилась сенсационной победой «Вулверхэмптона» со счётом 2:0. 33-летний Сильва был заменён на 75-й минуте матча.

После этого поражения «Манчестер Сити» занимает в турнирной таблице АПЛ второе место. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» достигло уже 8 очков.

Предполагается, что Сильва покинет клуб из Манчестера грядущим летом. Пока неизвестно, где он продолжит карьеру.