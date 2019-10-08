Гвардиола отчитал Сильву во время матча с «Вулверхэмптоном»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время матча 8-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» раскритиковал полузащитника «горожан» Давида Сильву, утверждает Daily Mail.
По данным источника, каталонец подозвал к себе футболиста и отчитал его за то, что он мало двигается по полю. «Где твои ноги!?» — закричал Гвардиола.
В результате встреча завершилась сенсационной победой «Вулверхэмптона» со счётом 2:0. 33-летний Сильва был заменён на 75-й минуте матча.
После этого поражения «Манчестер Сити» занимает в турнирной таблице АПЛ второе место. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» достигло уже 8 очков.
Предполагается, что Сильва покинет клуб из Манчестера грядущим летом. Пока неизвестно, где он продолжит карьеру.
Гвардиола прокомментировал отставание «Манчестер Сити» от «Ливерпуля»
- 8 октября 2019
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