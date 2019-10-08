Головин толкал Кузяева, Дзюба играл на гитаре. Яркие фото с тренировки сборной

Сегодня, 8 октября, в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Новогорске национальная команда России продолжает подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Шотландией и Кипром.

Матч сборной России с Шотландией состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 21:45 по московскому времени.

Встреча с Кипром пройдёт 13 октября в Никосии на арене «GSP» и начнётся в 19:00 по московскому времени. Подготовку к матчам команда начала накануне, 6 октября.

Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.