Головин толкал Кузяева, Дзюба играл на гитаре. Яркие фото с тренировки сборной
Сегодня, 8 октября, в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Новогорске национальная команда России продолжает подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Шотландией и Кипром.
Матч сборной России с Шотландией состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 21:45 по московскому времени.
Встреча с Кипром пройдёт 13 октября в Никосии на арене «GSP» и начнётся в 19:00 по московскому времени. Подготовку к матчам команда начала накануне, 6 октября.
Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 8 октября 2019
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