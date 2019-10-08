Кирьяков: Луческу в «Динамо»? Давайте не заниматься клоунадой

Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мыслями о возможном приглашении в клуб экс-наставника «Шахтёра» и «Зенита» Мирчи Луческу.



«Давайте не заниматься клоунадой. Человеку, который в последнее время работает не очень удачно, уже 74 года. На мой взгляд, это скорее утка. Но если со стороны руководства «Динамо» были какие-то действия в этом направлении, то это вызывает ещё большее недоумение. Чего ждать от возрастного тренера? Вот он приедет и что сможет сделать? Непонятно.



Слова агента? Я всё равно слабо верю в эту информацию. Может быть, это пиар-ход со стороны того же агента, чтобы Луческу был упомянут в связи с тем или иным клубом. Сейчас много вбросов, преследующих конкретные цели. Думаю, что руководство «Динамо» взяло паузу и в ближайшее время будет решать, что делать в этом направлении», — цитирует Кирьякова Sportbox.

Агент Луческу: мы готовы принять предложение «Динамо», Мирча жаждет реванша