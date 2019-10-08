Источник: Бэйл хочет покинуть «Реал» после непопадания в заявку на матч ЛЧ
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл недоволен своим положением в «Реале». Валлиец хочет покинуть клуб грядущим летом, утверждает испанский журналист и инсайдер Гильем Балаге.
По данным источника, Бэйл был недоволен тем, что он остался в запасе на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2). Валлиец был полностью готов к матчу, но наставник «Реала» Зинедин Зидан не включил его в стартовый состав.
Бэйл считает, что тренерский штаб мадридцев относится к нему несправедливо. Он уже пытался покинуть клуб летом 2019 года, но в итоге остался в «Реале». Действующий контракт Бэйла с испанским клубом будет действовать ещё три года.
Летом Бэйл был близок к переходу в один из китайских клубов, но «Реал» отказался отпускать его бесплатно.
Бэйл и Хамес не попали в заявку «Реала» на матч Лиги чемпионов с «Брюгге»
- 8 октября 2019
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