Источник: Бэйл хочет покинуть «Реал» после непопадания в заявку на матч ЛЧ

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл недоволен своим положением в «Реале». Валлиец хочет покинуть клуб грядущим летом, утверждает испанский журналист и инсайдер Гильем Балаге.

По данным источника, Бэйл был недоволен тем, что он остался в запасе на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2). Валлиец был полностью готов к матчу, но наставник «Реала» Зинедин Зидан не включил его в стартовый состав.

Бэйл считает, что тренерский штаб мадридцев относится к нему несправедливо. Он уже пытался покинуть клуб летом 2019 года, но в итоге остался в «Реале». Действующий контракт Бэйла с испанским клубом будет действовать ещё три года.

Летом Бэйл был близок к переходу в один из китайских клубов, но «Реал» отказался отпускать его бесплатно.