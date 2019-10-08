Михайлович выписан из больницы после второго курса химиотерапии

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович был выписан из больницы, сообщает Football Italia.



Сербский специалист прошёл второй курс химиотерапии, который длился с 9 сентября. Первый курс начался в июле этого года и длился 43 дня.



Михайлович проходит курс лечения от лейкемии, которая была диагностирована у него в этом году. Болезнь не отобрала у Михайловича стремление заниматься любимым делом. В двух стартовых турах итальянской Серии А он лично присутствовал на матчах по особому разрешению врачей. За тренировками футболистов Синиша наблюдал через видеосвязь.



После семи туров «Болонья» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 9 очками в активе. С положением других команд можно ознакомиться здесь.

Трогательная история из Италии. Как команда поддерживает тяжелобольного тренера Игроки «Болоньи» приехали в больницу к Михайловичу сразу после победного матча. И скандировали его имя.