Михайлович выписан из больницы после второго курса химиотерапии
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович был выписан из больницы, сообщает Football Italia.
Сербский специалист прошёл второй курс химиотерапии, который длился с 9 сентября. Первый курс начался в июле этого года и длился 43 дня.
Михайлович проходит курс лечения от лейкемии, которая была диагностирована у него в этом году. Болезнь не отобрала у Михайловича стремление заниматься любимым делом. В двух стартовых турах итальянской Серии А он лично присутствовал на матчах по особому разрешению врачей. За тренировками футболистов Синиша наблюдал через видеосвязь.
После семи туров «Болонья» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 9 очками в активе. С положением других команд можно ознакомиться здесь.
Трогательная история из Италии. Как команда поддерживает тяжелобольного тренера
Игроки «Болоньи» приехали в больницу к Михайловичу сразу после победного матча. И скандировали его имя.
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